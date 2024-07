Milan ed Inter, derby di mercato per un difensore spagnolo

In attesa del derby giocato che andrà in scena il prossimo 22 settembre, Inter e Milan si sfidano sul mercato per un giovane terzino del Levante , che nella passata stagione ha collezionato 31 presenze e due reti, risultando come uno dei migliori talenti in circolazione nel campionato spagnolo.

Derby di mercato tra Milan e Inter per Marc Pubill, gioiello dell'Almeria

Il nome in questione è quello di Marc Pubill, terzino destro emergente dell'Almeria. Questo ha attirato, tra le altre, le attenzioni dei due club milanesi, pronti a darsi battaglia per accaparrarsi le sue prestazioni. Il giocatore classe 2003, arrivato solo un anno fa dal Levante per circa 5 milioni di euro, si è rapidamente affermato come titolare indiscusso sulla fascia destra della squadra di Pepe Mel. Il Milan, alla ricerca di un rinnovamento sulla fascia destra in vista delle incertezze legate ai rinnovi contrattuali di Calabria e Florenzi, ha sondato il giovane laterale, ma stessa cosa ha fatto l'Inter. Considerando la possibile cessione di Denzel Dumfries, il presidente Marotta ha infatti individuato in Pubill una soluzione appetibile ad un costo ragionevole. Il giocatore è infatti valutato intorno ai 20 milioni di euro.