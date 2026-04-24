Da diversi anni a questa parte, il Paris Saint-Germain rientra tra le squadre migliori al mondo e l'ha confermato anche Karim Benzema. L'attaccante che gioca in Saudi Pro League con la maglia dell'Al-Hilal, infatti, nel corso di una diretta Instagram alla quale ha preso parte ha speso parole molto positive nei confronti del club di Parigi che ha come allenatore lo spagnolo Luis Enrique. Benzema ha affrontato diverse volte il Psg sia con l'Olympique Lione, ma prima che i parigini diventassero il club che oggi conosciamo, che col Real Madrid. Quando vestiva la maglia dei Blancos, tra l'altro, nel 2022 il francese ha segnato una tripletta contro il Paris in una sfida di Champions League.

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Riyadh, Arabia Saudita - 21 febbraio 2026: Karim Benzema dell'Al-Hilal si riscalda prima della partita di Saudi Pro League tra Al-Hilal ed Al-Ittihad alla Kingdom Arena. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Karim Benzema: "Il PSG è tra le squadre migliori al mondo"

❤️💙🎙️🇫🇷 Benzema : «Le PSG, ce qui est bien, tu mets une équipe titulaire, ça joue, ça joue… L’entraîneur, il fait un changement à la 60e, à la 70e, et le mecs qui rentrent, ils t’apportent plus que ceux qui ont débuté le match. Et c’est, soi-disant, les remplaçants, tu imagines… pic.twitter.com/2dz8gsp6xW — Paris No Limit (@Xparisnolimit) April 23, 2026

Nella giornata di ieri, Benzema ha partecipato ad una diretta su Instagram del rapper. Durante la conversazione, l'ex attaccante di Real Madrid edha voluto elogiare il PSG, spiegando anche il motivo per cui è una delle squadre migliori al mondo. Ledel vincitore delnel 2022: "Anche se non ha gli stessi nomi presenti nella rosa del Real Madrid, il Paris Saint-Germain è una delle squadre migliori al mondo. La cosa che mi piace è che tutti quelli che scendono in campo dal primo minuto giocano. Poi l'allenatore fa un cambio al 60' o al 70' e chi entra fa meglio di chi stava giocando dall'inizio. E questi, in teoria, sono i sostituti".

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L'attaccante dell'Al-Hilal ha continuato dicendo: "Lì tutti sanno cosa devono fare e come contribuire. Sia chi gioca titolare che chi entra dalla panchina sa qual è il suo compito e chi viene sostituito non si lamenta. A parte Ousmane Dembélé, al Psg non ci sono stelle e tutti i giocatori pressano, attaccano, difendono e corrono. Il più famoso al Paris Saint-Germain è Luis Enrique, però è una squadra vera. Il motivo per cui sono forti è perché puoi mettere chi vuoi in campo, ma tutti s'impegnano per dare il massimo".

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