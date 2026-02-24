Una notizia drammatica giunge dalla seconda divisione senegalese: un giovane calciatore di 25 anni ha perso la vita dopo essere entrato in campo a 10 minuti dal termine della gara. Inutili i tentativi di soccorso

Francesco Lovino Redattore 24 febbraio - 20:59

Tristezza e silenzio in Senegal dove il calcio è in lutto a causa della scomparsa prematura e improvvisa di un giovane. Purtroppo, in questo sport non si è del tutto estranei a notizie che raccontano certe fatalità. Si tratta di Youssou Diouf: un venticinquenne che militava nell'Al Saloum, seconda divisione del calcio senegalese.

La ricostruzione — Era entrato a soli dieci minuti dal termine della partita valida per la tredicesima giornata del campionato tra Saloum e Amitié. La gara, giocata domenica 22 febbraio, è terminata a reti bianche. Lo svolgimento del match passa in secondo piano, essendo stato seguito dal tremendo lutto. Si trattava della prima presenza con il club senegalese. Diouf avrebbe avvertito malessere solo dopo il fischio finale e, nonostante abbia ricevuto delle cure tempestive, non ce l'ha fatta.

Sono immediatamente arrivate le prime manifestazioni di affetto e vicinanza sui social: "Possa la sua anima riposare in pace, e che i suoi cari trovino forza e conforto in questo momento doloroso." o un più classico "Riposa in pace".

Il ricordo di Youssou Diouf della Federazione — Attraverso un post su Instagram, la Federazione della Seconda Divisione senegalese ha espresso cordoglio e dolore, ricordando il giovane Youssou.

"La Lega Professionistica Senegalese di Calcio (LSFP) ha appreso con profonda tristezza della morte di Youssou Diouf, giocatore dell'AS Saloum, avvenuta questa domenica 22 febbraio 2026.

L'incidente è avvenuto dopo la partita tra Amitie FC e AS Saloum, disputata allo stadio Maniang Soumare di Thies, come parte della 13ª giornata del Campionato di Ligue 2. Youssou Diouf, entrato in campo all'80° minuto, si è sentito male dopo il fischio finale.

Nonostante l'intervento tempestivo dei servizi medici presenti allo stadio e la sua evacuazione all'ospedale regionale di Thies, purtroppo è venuto a mancare. In queste dolorose circostanze, il presidente della LSFP e tutti i membri del consiglio di amministrazione esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia del defunto, alla dirigenza e ai giocatori dell'AS Saloum, così come a tutta la famiglia calcistica senegalese. La LSFP rimane in contatto con le autorità competenti e il club per fornire tutto il supporto necessario."