Lutto nel calcio saudita: è morto un giovane talento, classe 2009, in forza all'Al Qadsiah. Si tratta di Turki Al-Saeed, giovane difensore nato a febbraio del 2009. A dare il triste annuncio, che ha sconvolto il calcio in Arabia Saudita, è stato la federazione calcistica del paese con un post su X. Cordoglio e tristezza nel calcio dell'Arabia con diversi club che hanno voluto ricordare il calciatore, che aveva appena 16 anni.