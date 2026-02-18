derbyderbyderby calcio estero Lutto nel calcio saudita: muore Turki Al-Saeed, 16 enne, difensore dell’Al Qadsiah

Lutto in Arabia Saudita

Federico Iezzi
Lutto nel calcio saudita: è morto un giovane talento, classe 2009, in forza all'Al Qadsiah. Si tratta di Turki Al-Saeed, giovane difensore nato a febbraio del 2009. A dare il triste annuncio, che ha sconvolto il calcio in Arabia Saudita, è stato la federazione calcistica del paese con un post su X. Cordoglio e tristezza nel calcio dell'Arabia con diversi club che hanno voluto ricordare il calciatore, che aveva appena 16 anni.

