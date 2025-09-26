Con un video postato sul suo profilo Instagram, Sergio Busquets ha annunciato la decisione di lasciare il calcio giocato. Dopo quasi 20 anni di carriera, il classe 1988 ex Barcellona ed oggi all'Inter Miami ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.
LA DECISIONE
Sergio Busquets si ritira: lo spagnolo lascia il calcio a 37 anni
Sergio Busquets lascia il calcio: il video dell'annuncio—
Nelle ultime ore, il centrocampista spagnolo ha comunicato la sua decisione attraverso un video postato su Instagram in cui scorrono immagini e video della sua carriera. Nel video ha ringraziato le squadre con cui ha giocato partendo dal Barcellona, definendolo "il club della sua vita" con cui ha esordito da calciatore professionista e ha vinto tanti trofei sia a livello nazionale che internazionale. In seguito ha parlato dell'Inter Miami, che gli ha permesso di vivere un'esperienza in un club nuovo che sta crescendo. Non poteva mancare la Nazionale Spagnola, con cui Busquets ha giocato fino a tre anni fa e vinto il Mondiale 2010 ed Europeo 2012. Infine, ha ringraziato i tifosi che l'hanno sempre sostenuto e la sua famiglia, che gli è stata sempre vicino in qualsiasi momento. Il classe 1988 ha concluso il video dicendo che questi saranno gli ultimi mesi da calciatore professionista.
La carriera dello spagnolo—
Soprannominato Quitanieves, ovvero spazzaneve, per la sua abilità nel rompere il gioco avversario, Busquets gioca come centrocampista centrale ed è considerato uno dei migliori nel suo ruolo. Dotato di ottima visione di gioco, precisione nei passaggi e controllo palla, il classe 1988 ha iniziato a giocare a calcio nella cantera del Barcellona, facendo il suo esordio in Prima Squadra nella stagione 2008/2009 durante la quale ha vinto il triplete.
Insieme ai connazionali ed allora compagni di squadra Xavi ed Iniesta, ha formato un trio di centrocampisti considerato tra i migliori nella storia del calcio. Col tempo, Busquets è diventato una bandiera del Barcellona, con cui ha giocato 722 partite e vinto 32 trofei, tra cui spiccano i 9 campionati e le 3 Champions League. Dal 2023 gioca per l'Inter Miami insieme ad ex compagni di squadra del Barça come Messi, Suárez e Jordi Alba e, fino ad ora, ha vinto la Leagues Cup al suo primo anno in Floridia e lo scorso anno l'MLS Supporters' Shield, assegnato al club che fa più punti nella regular season.
