Sergio Busquets si ritira: lo spagnolo lascia il calcio a 37 anni

Sergio Busquets lascia il calcio: il video dell'annuncio

Nelle ultime ore, il centrocampista spagnolo ha comunicato la sua decisione attraverso un video postato su Instagram in cui scorrono immagini e video della sua carriera. Nel video ha ringraziato le squadre con cui ha giocato partendo dal Barcellona, definendolo "il club della sua vita" con cui ha esordito da calciatore professionista e ha vinto tanti trofei sia a livello nazionale che internazionale. In seguito ha parlato dell'Inter Miami, che gli ha permesso di vivere un'esperienza in un club nuovo che sta crescendo. Non poteva mancare la Nazionale Spagnola, con cui Busquets ha giocato fino a tre anni fa e vinto il Mondiale 2010 ed Europeo 2012. Infine, ha ringraziato i tifosi che l'hanno sempre sostenuto e la sua famiglia, che gli è stata sempre vicino in qualsiasi momento. Il classe 1988 ha concluso il video dicendo che questi saranno gli ultimi mesi da calciatore professionista.