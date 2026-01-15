I soccorritori hanno solamente potuto confermare che non ci fosse più nulla da fare. Lionel Adams, trentunenne russo cresciuto nel CSKA Mosca, è morto cadendo da un palazzo.
TRAGEDIA
Shock nella regione di Mosca: è morto Lionel Adams. L’ex CSKA è caduto dalla finestra
Il trentunenne Lionel Adams è precipitato dalla finestra di un palazzo. Inquirenti al lavoro per capire se sia stato un suicidio o un omicidio
