Svizzera, Sommer: “Deluso per la sconfitta, ma orgoglioso del percorso”

Yann Sommer ha commentato sui social l'eliminazione della Svizzera dagli Europei. Il portiere dell'Inter, dopo il ko ai rigori con l'Inghilterra , ha scritto un messaggio su Instagram per congratularsi con i compagni di Nazionale.

Svizzera, il post Instagram di Sommer

"Una campagna Euro 2024 energica e movimentata volge al termine - scrive Sommer -. Profondamente deluso per la sconfitta dei quarti di finale di ieri, ma molto orgoglioso di far parte della Nazionale svizzera e di ciò che abbiamo raggiunto insieme in questo percorso!