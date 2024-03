Tifoso in tribunale: 17 mesi per lancio di bengala acceso al derby di Zurigo

Un tifoso dello Zurigo è stato condannato dal Tribunale distrettuale locale a 17 mesi, sospesi per aver lanciato un bengala acceso in direzione dei tifosi del Grasshopper. Il 23enne è stato giudicato colpevole di tentate lesioni personali gravi.

Tutto nasce dai disordini scoppiati ormai due anni e mezzo fa, per la precisione il 23 ottobre 2021 nello stadio zurighese del Letzigrund, al termine del derby cittadino fra il Zurigo e Grasshopper.

Oltre alla pena sospesa, il giovane dovrà pagare una multa di 200 franchi e sobbarcarsi 3000 franchi di spese processuali. La sentenza non è ancora definitiva e può ancora essere impugnata davanti al Tribunale cantonale.

Per la cronaca quella partita terminò 3-3. Subito dopo il fischio finale circa 60 sostenitori dello Zurigo scesero sulla pista in tartan dirigendosi verso il settore dei tifosi del Grasshopper. Gli oggetti pirotecnici e i bengala, vennero lanciati su una curva rivale che era molto affollata. C'erano anche famiglie con bambini. La commissione disciplinare della Swiss Football League ordinò inoltre la chiusura della curva Sud riservata ai tifosi dello Zurigo per i due derby successivi. Scontri fra ultras rivali ci sono stati anche nell'estate del 2023...e nel corso del mese di gennaio 2024 su un tram cittadino...