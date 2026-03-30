All'inizio del mese, la centrocampista inglese ed il suo compagno avevano annunciato la gravidanza

Jacopo del Monaco 30 marzo - 10:10

Tra le calciatrici che militano nella Women's Super League, ovvero la Premier League femminile, figura anche Missy Bo Kearns. La ragazza inglese nata nel 2001, infatti, milita nell'Aston Villa del quale è una delle giocatrici più importanti. Ricopre il ruolo di centrocampista e, attualmente, sta disputando la sua seconda stagione col club di Birmingham. Nelle ultime ore, però, Kearns ha annunciato una triste notizia tramite il suo profilo Instagram: la perdita del bambino che portava in grembo. Soltanto poche settimane fa, la calciatrice ed il centrocampista del Luton Town Liam Walsh avevano annunciato di essere in dolce attesa.

Il messaggio social di Missy Bo Kearns — Nei primi giorni di marzo, la coppia aveva condiviso su video su Instagram con cui hanno annunciato l'arrivo di un nuovo membro della loro famiglia. Nelle ultime ore, invece, la numero 7 dell'Aston Villa ha annunciato la perdita con un messaggio condiviso nelle sue stories.

Le sue parole: "A malincuore, annunciamo che abbiamo perso il nostro bambino durante la gravidanza. Le ultime settimane sono state piene di una specie di tristezza difficile da spiegare. E stiamo ancora cercando di fare i conti. In questo momento, ci stiamo concentrando sul riprenderci e supportarci a vicenda. Apprezziamo davvero amore e sostegno che ci circonda più di quanto si possa esprimere". Alla fine, Kearns ha chiuso con l'emoji del cuore a pezzi.

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Non sono mancati i messaggi di sostegno e d'affetto da parte dei club della coppia, quindi l'Aston Villa per Kearns ed il Luton Town per Liam Walsh. Anche il Liverpool, club per il quale la centrocampista classe 2001 ha giocato fino a due anni fa, ha voluto far sentire il proprio affetto verso la coppia che, adesso, sta attraversando un periodo difficile. Ai messaggi dei club menzionati si unisce anche quello della capitana delle VillansRachel Daly, la quale ha fatto sentire la vicinanza nei confronti della compagna di squadra con un semplice "Ti voglio bene".