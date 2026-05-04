Andrea Maldera è il nuovo Commissario Tecnico dell'Ucraina. Ex collaboratore di Roberto De Zerbi, sarà un altro CT italiano che cerca fortuna all'estero.

Francesco Lovino
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Andrea Maldera, classe 1971, si appresta a vivere il ruolo di Primo Allenatore all'età di 54 anni. Sarà la prima volta nella sua carriera, dato che finora ha rivestito il ruolo di collaboratore tecnico e match analyst, oltre che vice allenatore. Pronta ad accoglierlo è la nazionale Ucraina, eliminata recentemente dai playoff Mondiali.

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PARIGI, FRANCIA - 13 NOVEMBRE: Illia Zabarnyi e Anatoliy Trubin dell'Ucraina cantano l'inno nazionale prima della partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parco dei Principi il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Ucraina, ecco il CT: Maldera allenerà per la prima volta in carriera

Nativo di Milano, Andrea Maldera risulta ancora formalmente svincolato, ma è tutto pronto per una importante esperienza alla guida dell'Ucraina. Dopo un inizio in Italia, al Milan, quale match analyst e collaboratore tecnico della formazione Under-19; il nome di Maldera è stato associato unicamente a quello di Roberto De Zerbi di cui è stato vice prima al Brighton, quindi al Marsiglia. Una volta approdato al Tottenham l'ex Sassuolo, Maldera ha preferito intraprendere un percorso differente.

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Eppure, in pochi ricordano che in Ucraina il classe 1971 è già stato per ben cinque anni, dal luglio 2016 all'agosto 2021. In quel caso ricoprì l'incarico di collaboratore tecnico di Andriy Shevchenko, leggenda ucraina ed ex storico attaccante del Milan. Questa esperienza lo ha fatto maturare particolarmente a livello internazionale, lanciandolo in via definitiva nel calcio che conta.

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La passione per la nazionale ucraina sarebbe talmente viscerale che Maldera s'è tatuato qualcosa inerente alla squadra gialloblù. Come anticipato, però, l'incarico assunto non sarà nient'affatto agevole. L'Ucraina, come nostro malgrado l'Italia, ha giocato e perso i playoff. L'avversaria è stata la Svezia di Gyokeres che l'ha sconfitta 3-1. Non avendo il Mondiale alle porte, d'altro canto, Maldera potrebbe sfruttare i primi incroci meno probanti per cominciare a inculcare i suoi dettami tecnico-tattici. Dopo Mancini in Arabia Saudita, Cannavaro all'Uzbekistan, Ancelotti al Brasile, solo per citare alcuni più recenti e noti; un altro italiano si appresta a vivere l'esperienza di CT alla guida di una Nazionale straniera.

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