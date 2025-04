Ufficiale: Cannavaro non è più l’allenatore della Dinamo Zagabria

L'esperienza di Cannavaro alla Dinamo Zagabria

Dopo appena tre mesi, Fabio Cannavaro è stato esonerato dalla Dinamo Zagabria. Il tecnico viene messo alla porta dopo la sconfitta per 3-0 sul campo dell’Istra. La Dinamo è attualmente al terzo posto nel campionato croato, a 8 punti dall’Hajduk Spalato capolista di Gattuso. Il rendimento della squadra nelle quattordici partite in cui Cannavaro ha seduto in panchina è stato decisamente altalenante. Dopo la sconfitta all’esordio con l’Arsenal, la Dinamo aveva vinto proprio contro l’Istra e contro il Milan, un risultato storico per il club. Poi la crisi degli ultimi due mesi, culminata nella sconfitta di domenica, ha visto la squadra perdere 3 partite nelle ultime 7, con solo due vittorie. Troppo poco per la dirigenza, che ha deciso di cambiare allenatore, già contestato in alcune occasioni dai tifosi.