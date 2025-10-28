Da un lato ci sono i nerazzurri ancora imbattuti in campionato, dall'altro ci sono i rossoneri che vogliono riscattare il pareggio dell'ultima giornata

Jacopo del Monaco 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 13:32)

Per il consueto appuntamento con la rubrica CineGol abbiamo scelto di abbinare un film al match tra Atalanta e Milan. Le due squadre si affronteranno alle 20:45 di stasera in occasione della nona giornata di Serie A. In attesa del calcio d'inizio, ecco a voi la pellicola scelta per il derby lombardo che mette il palio tre punti molto importanti.

Il film per Atalanta-Milan è... Black Panther — La sfida di stasera metterà di fronte due compagini che vogliono restare tra le prime posizioni del campionato. Dopo le prime otto giornate, l'Atalanta di Ivan Jurić è l'unica squadra a non aver mai perso in Serie A grazie alle sue due vittorie ed i sei pareggi. Il Milan allenato da Massimiliano Allegri, invece, occupa la terza posizione e ha un solo punto in meno rispetto a Napoli e Roma. Per il big match di questo turno di campionato, abbiamo scelto un film del Marvel Cinematic Universe che ha avuto un grande successo ed è considerato uno dei più belli dell'intero franchise. Si tratta di Black Panther, lungometraggio del 2018 diretto da Ryan Coogler.

Il paragone tra partita e film — In quest'associazione tra calcio e cinema, il Milan può essere paragonato al Wakanda, regno immaginario dalla grande storia dotato delle migliori tecnologie al mondo. I rossoneri vogliono dimostrare di essere una delle migliori squadre di questa Serie A soprattutto grazie al loro gioco ed i calciatori a disposizione. In questo caso, Rafael Leão ricopre il ruolo di T'Challa/Black Panther, che nel film è interpretato dal compianto Chadwick Boseman. Negli ultimi due match di campionato contro Fiorentina e Pisa, il numero 10 ha fornito ottime prestazioni segnando ben tre reti. Luka Modrić, con la sua esperienza calcistica, potrebbe essere paragonato a Zuri, sciamano e consigliere del re. Dal suo arrivo, il croato sta dando una mano importante alla squadra col suo stile di gioco ed è anche una figura chiave per i calciatori più giovani.

L'Atalanta, fino a questo momento, non ha ancora perso una partita di campionato. Questa sua attuale situazione fa pensare ad un paragone con Killmonger, il cui ruolo nella pellicola è stato affidato a Michael B. Jordan. Nel film, il personaggio si rivela essere un membro della famiglia reale in quanto figlio del fratello del predecessore nonché padre di T'Challa. Così come Killmonger, il cui nome wakandiano è N'Jadaka, vuole sfidare l'attuale Black Panther per il trono del Paese, anche l'Atalanta sfiderà il Diavolo non solo per i tre punti in classifica, ma anche per tenere intatta l'imbattibilità.