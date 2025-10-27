Atalanta-Milan, dove vedere il derby lombardo in diretta tv e streaming LIVE

Nell'ultima giornata di campionato le due squadre hanno avuto una battuta d'arresto avendo pareggiato contro Cremonese e Pisa, ovvero due neopromosse

Jacopo del Monaco 27 ottobre - 09:32

Domani inizierà il turno infrasettimanale della Serie A ed uno dei due anticipi metterà di fronte l'Atalanta ed il Milan e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove vedere questo derby lombardo. Le due squadre si affronteranno alle ore 20:45 di domani sera presso la New Balance Arena.

Atalanta-Milan, dove vedere la partita — I nerazzurri punteranno a mantenere la propria imbattibilità in campionato sfruttando il fattore campo. I rossoneri, dal canto loro, cercheranno il riscatto dopo il pareggio contro il Pisa. Il big match tra Atalanta e Milan avrà inizio alle ore 20:45 di domani sera e sarà visibile sia in diretta televisiva che in streaming su DAZN.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Fino a questo momento della stagione, l'Atalanta non ha ancora perso una partita nella massima competizione italiana. La squadra allenata dal croato Ivan Jurić occupa la settima posizione con 12 punti ottenuti con due vittorie e ben 6 pareggi. Nell'ultima giornata di campionato, i nerazzurri hanno pareggiato 1-1 in casa della Cremonese con la rete di Marco Brescianini che ha risposto a Jamie Vardy, il quale ha segnato il suo primo gol in Serie A.

Nell'ultimo turno di campionato che si è concluso ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha avuto un'importante occasione di restare in vetta alla classifica. I rossoneri, però, hanno perso l'opportunità a causa del 2-2 a San Siro contro il Pisa. Dopo la rete iniziale di Rafael Leão, la terza nelle ultime due partite di Serie A, il Diavolo ha subito prima i gol di Cuadrado e Nzola per poi pareggiare al 93' con lo svizzero Zachary Athekame. In questo momento, la compagine meneghina si trova al terzo posto con 17 punti, a -1 da Napoli e Roma.

Probabili formazioni — Per gli Orobici mancheranno ancora Scalvini e Bakker, mentre la presenza di Kolasinać è in dubbio e potrebbero esser schierati titolare gli ex Brescianini e De Ketelaere. Tra le fila del Milan, invece, mancheranno ancora Pulisic, Jashari, Rabiot ed Estupiñán, mentre torna a disposizione Loftus-Cheek. In difesa, torna titolare Tomori mentre Athekame potrebbe giocare come esterno sinistro. In attacco c'è il ballottaggio tra Nkunku e Giménez.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Brescianini, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstović. All: Jurić

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Athekame; Nkunku, Leão. All: Allegri