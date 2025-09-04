Italia-Estonia, un film d’animazione per l’esordio da ct di Gattuso

Il debutto di Gattuso sulla panchina della Nazionale necessita di un lungometraggio importante

Jacopo del Monaco 4 settembre - 13:48

Alle ore 20:45 di domani, Gennaro Gattuso farà il suo esordio sulla panchina dell'Italia contro l'Estonia. Le due Nazionali si affronteranno al Gewiss Stadium di Bergamo in occasione della qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. Gli Azzurri hanno giocato due partite prendendo all'esordio contro la Norvegia (3-0) e hanno vinto contro la Moldavia (2-0). Gli estoni, invece, hanno disputato quattro match vincendo soltanto in casa dei moldavi (2-3). Il nuovo capitolo della storia degli azzurri si potrebbe paragonare a un film d'animazione iconico, ricco di metafore interessanti: scopriamo di quale si tratta.

Italia-Estonia, il film per la partita è... Mulan — Dopo le dimissioni di Luciano Spalletti, l'Italia ha scelto Gattuso come nuovo commissario tecnico. Ex centrocampista che ha scritto la storia del Milan nonché Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, Ringhio è noto per il suo carattere forte, la grinta ed il suo essere un guerriero in campo. Questo suo modo di essere lo sta dimostrando anche da quando ha iniziato ad allenare e, per la sua prima partita sulla panchina degli Azzurri, serve un film in cui non c'è soltanto la presenza di guerrieri, ma anche voglia di riscatto e speranza. Ecco perché per il match tra Italia ed Estonia abbiamo scelto il 36° Classico Disney: Mulan, distribuito al cinema nel 1998 ed elogiato per trama, personaggi e colonna sonora.

Analogie tra gli Azzurri e il film — Nel film, la protagonista Mulan si traveste da uomo andando in guerra al posto dell'anziano padre e, soprattutto, lo fa per riscattare il nome della sua famiglia. Allo stesso modo, la Nazionale Italiana vuole riscattare la sua grande storia, visto che non si è qualificata agli ultimi due Mondiali. In questo contesto che unisce calcio e cinema Gattuso può essere paragonato a Li Shang, capitano dell'esercito: entrambi sono due leader severi, pieni di carisma e pretendono il massimo dai loro soldati che, in questo caso, sono i calciatori azzurri. Nel film, l'esercito di cui Mulan fa parte va riformato da cima a fondo, mentre i ragazzi di Gattuso sono giovani e forti, ma devono esprimere al 100% il loro talento.

Una delle sequenze più note del lungometraggio Disney è la canzone Farò di te un uomo che, nel caso della Nazionale, rappresenta la filosofia di Gattuso. Il nuovo ct vuole trasmettere ai suoi uomini valori importanti come il duro lavoro, la grinta ed il trasformare le singole individualità in cui gruppo unito. Mentre l'obiettivo di Mulan è quello di dimostrare il suo valore, l'Italia vuole tornare ai livelli mondiali a cui era abituata. Sul campo, l'Estonia è l'avversario, ma per gli Azzurri sarà principalmente una sfida contro sé stessi per ritrovare coraggio, onore ed orgoglio.