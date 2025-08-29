Pisa-Roma, un film di fantascienza in cui regna… la Forza

La città toscana torna ad ospitare una partita della massima divisione italiana dopo tanti anni ed i nerazzurri affronteranno i giallorossi del Gasp

Jacopo del Monaco 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 19:02)

Per una partita del calibro di quella tra Pisa e Roma, serve un film molto importante. I due club si affronteranno domani sera alle ore 20:45 presso l'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani in occasione della seconda giornata di Serie A. All'esordio in campionato, i nerazzurri hanno pareggiato 1-1 a Bergamo, mentre i giallorossi hanno vinto 1-0 in casa contro il Bologna.

Un film per Pisa-Roma: Il ritorno dello Jedi — Il club toscano ha fatto ritorno nella massima competizione italiana 34 anni dopo l'ultima volta. La squadra della capitale, invece, è da diversi anni tra le big del nostro campionato, anche se non vince lo Scudetto dal 2001. Per questo match che si giocherà domani sera, abbiamo scelto un film di fantascienza ed avventura: Il Ritorno dello Jedi, distribuito nel 1983 con la regia di Richard Marquand e prodotto dalla LucasFilm. Il lungometraggio è il terzo in ordine d'uscita della trilogia originale di Star Wars, mentre è il sesto in ordine cronologico prendendo in considerazione i prequel usciti tra il 1999 ed il 2005.

L'Alleanza Ribelle nerazzurra In questo particolare collegamento tra il mondo del cinema ed il calcio, l'allenatore del Pisa Alberto Gilardino sarebbe Luke Skywalker, personaggio interpretato da Mark Hamill, o, in senso generale, l'Alleanza Ribelle. Tornato nella massima divisione del Bel Paese dopo tanti anni, il club nerazzurro ha preso giocatori di esperienza anche se non dispone delle stesse risorse che possono avere le big del nostro campionato contro cui dovrà giocare nel corso di quest'annata. L'obiettivo del Pisa, quindi, non è soltanto vincere per conquistare i tre punti, ma anche quello di dimostrare il proprio valore contro le squadre più blasonate.

I giallorossi dell'Imperatore Gasp In questo contesto cinematografico, la Roma rappresenterebbe l'Impero Galattico, il cui capo è il personaggio interpretato da Ian McDiarmid: l'Imperatore, che nella trilogia prequel sarebbe il Senatore Palpatine. Il collegamento calcistico dell'antagonista della trilogia originale di Star Wars sarebbe Gian Piero Gasperini, divenuto tecnico giallorosso pochi mesi fa. Nel film Il ritorno dello Jedi, l'Impero sta costruendo la Seconda Morte Nera e, in un certo senso, anche la Roma ne sta mettendo in piedi una. In termini calcistici, la Morte Nera sarebbe la squadra per poter competere fino alla fine con le big d'Italia e le partecipanti all'Europa League con lo scopo di vincere dei trofei.