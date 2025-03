Aek-Olympiakos, il derby di Atene che vale il primo posto

Aek-Olympiacos, il derby di Atene che vale il primo posto in campionato alla penultima giornata di campionato. Storia e rivalità.

Gennaro Dimonte 1 marzo 2025 (modifica il 2 marzo 2025 | 09:43)

Aek-Olympiakos è sicuramente tra i derby più accesi di tutta la Grecia. La stracittadina tra due delle squadre di Atene in questo caso può valere il primo posto in campionato. I club sono divisi da due soli punti e già qualificati alla fase playoff per lo Scudetto. Si gioca la penultima giornata e quindi l'ultima possibilità, per i padroni di casa, di comandare la classifica nella stagione regolare. Tra mito e leggenda, storia e modi di intendere il calcio completamente diversi, si affrontano due tipi di culture accomunate da una rivalità molto sentita.

La storia della rivalità — Per capire realmente come questi due club siano diventati rivali bisogna tornare indietro fino al 1920. L'Olympiacos è nato 1926 al Pireo, porto facente parte della capitale greca e simbolo di borghesia e ambizioni economiche. Con ben 47 campionati conquistati possiamo definirla la regina calcistica di Atene e tutta la Grecia. Se consideriamo che il Panathinaikos ne ha vinti 20 di Scudetti capiamo la grande e la differenza di questo club con gli altri.

AEK Atene nata come società di rifugiati greci e acronimo di Athlitiki Enosi Konstantinopouleos (Unione Sportiva di Costantinopoli) nel 1924. Ben presto questa idea di calcio si è legata alla comunità operaia e popolare della capitale, mantenendo le radici storiche condivisi con il PAOK Salonicco, club con il quale c'è un legame particolare.

Ogni vittoria consolida il proprio prestigio, al contrario la sconfitta rappresenta una grave ferita per le rispettive tifoserie. Tanti, purtroppo, gli episodi di violenza che hanno caratterizzato questo derby nella storia. Il tracollo economico del paese ha "incattivito" le curve, come ad esempio gli scontri in campo tra le squadre il 23 aprile 2023. In quel caso fù il presidente dell'Olympiacos, Evangelos Marinakis, a scatenare una rissa sul terreno di gioco dopo il 3-1 subito e le accuse nei confronti della terna arbitrale. In generale i rapporti tra i due club e ultras sono pessimi per le fazioni politiche opposte: AEK appartenente alla sinistra radicale, Olympiacos alla destra estrema.

Aek-Olympiacos, il valore di questo match — Detto ciò, siamo a due giornate dalla fine della stagione regolare e le squadre si affrontano per un obiettivo chiaro: chiudere al primo posto nella griglia playoff per il titolo. Padroni di casa con un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria. Ospiti che possono gestire i due punti di vantaggio ma l'idea di battere ancora una volta i rivali stuzzica sempre.

Si riparte da quel pesante 6-0 subito dall'Aek meno di una settimana fa in semifinale di Coppa di Grecia. Ma non si può neanche dimenticare il 4-1 dell'Olympiacos in campionato, segno forse di una differenza evidente tra le due rose. L'ultima vittoria degli atenesi al Pireo è datata 7 gennaio 2024, quando è terminata 1-2 per gli ospiti.