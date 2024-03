Dove siete finiti? Bratislava contro Trnava, derby nazionale vinto e sfottò…

Lo Slovan Bratislava ha avuto successo nel derby battendo in casa lo Spartak Trnava 2-0 nella partita del 22esimo turno della Nike League slovacca.

Nell'ultima partita della stagione regolare, lo Slovan ha confermato il primo posto prima di entrare nel girone per il titolo. Battuto lo Spartak Trnava, nel derby nazionale slovacco.

L'allenatore dello Slovan Vladimír Weiss senior, si è detto soddisfatto dopo la partita: "Siamo felici per la vittoria sul Trnava. Partita dura come sempre, in un buon contesto, ringraziamo il pubblico, sia quello della squadra di casa e anche quello di Trnava".