Mister X colpisce ancora: indovinati due risultati esatti a quota 133

L’imprevedibilità del calcio, e dello sport in generale, è qualcosa di risaputo. Ma c’è qualcuno che, sfidando questa legge non scritta, riesce con una frequenza impressionante ad anticipare il futuro. Mister X, celebre tipster del team di Hub Affiliations, è riuscito in una formidabile previsione nel pomeriggio di domenica. Alle 14:45 infatti ha pubblicato all’interno del proprio canale privato su Telegramun suggerimento di giocata praticamente visionario: due risultati esatti, Ajax-Groningen 3-1 a quota 10.25 e Strasburgo-Lens 2-2 a 13.00, tutt’altro che scontati, per una quota complessiva di 133.25.