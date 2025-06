Samuel Lino il possibile uomo chiave in Atletico Madrid-Botafogo? IL FOCUS

Samuel Lino si prepara a essere il pericolo maggiore del Botafogo e l'arma in più dell'Atletico Madrid in questo match del Mondiale per Club.

Gennaro Dimonte 23 giugno - 16:29

L'Atletico Madrid dovrà affidarsi anche alle qualità di Samuel Lino per poter battere il Botafogo e qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale per Club. L'esterno d'attacco brasiliano può essere l'arma in più dei Colchoneros e il possibile uomo chiave di questa partita fondamentale per il proseguo della competizione. Sfida che si giocherà lunedì 23 giugno alle 21:00 ora italiana al Rose Bowl di Pasadena.

Dal miracolo Gil Vicente all'Atletico Madrid: la storia di Samuel Lino — Classe 1999, Samuel Lino cresce calcisticamente nel Sao Bernardo (dove debutta a 17 anni) ma presto lascerà il suo Brasile per approdare in Portogallo. Il Gil Vicente decide di puntare con forza sull'allora 20enne e lo inserisce subito nella formazione titolare, collezionando 21 presenze con due reti nel primo anno tra i grandi in Europa. La stagione 2020-2021 è quella dell'esplosione del suo talento: ben nove gol e la consapevolezza di essere un giocatore importante.

Nel 2022 aumenta il bottino di reti personali (12 con cinque assist), portando il club a una storica qualificazione in Conference League. L'Atletico Madrid nota il ragazzo e lo preleva per una cifra vicina ai sette milioni di euro. Un solo anno da otto gol e tre assist in prestito al Valencia in Liga basta per riportarlo in squadra e farlo giocare con continuità.

Nelle due stagioni giocate finora, Samuel Lino ha collezionato 12 gol e 16 assist in 92 presenze diventando un titolare inamovibile per Diego Simeone.

Rapidità e facilità di passaggio: le caratteristiche del brasiliano — Quello che colpisce di Samuel Lino è il suo modo di giocare, tipico dei giocatori nati in Brasile. I suoi 173 centimetri gli consentono di puntare l'uomo con facilità ed essere molto rapido negli spostamenti sulle fasce. Lo dimostrano i numeri che lo vedono tra i migliori esterni offensivi in circolazione per gol fatti e assist forniti. Le sue giocate sono fondamentali per i compagni di squadra che spesso sfruttano i suoi passaggi per aumentare lo score personale.

Il Botafogo lo sa bene e conosce questo ragazzo, avendoci giocato fino al 2020 contro. Le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con il tipo di gioco del club brasiliano ma potrebbero essere un problema per i difensori bianconeri. L'Atletico Madrid sicuramente farà leva sulle sue qualità per cercare la vittoria e qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club.