AEK Larnaca-Crystal Palace, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

La scorsa settimana, a Londra, le due squadre hanno pareggiato 0-0 e domani si deciderà chi continuerà il percorso europeo

Jacopo del Monaco 19 marzo - 11:09

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella tra l' AEK Larnaca ed il Crystal Palace e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione del ritorno degli ottavi di finale della Conference League . L'incontro, che avrà inizio alle ore 18:45 , si disputerà presso l' AEK Arena . La scorsa settimana, a Londra, le due squadre hanno pareggiato 0-0 e la partita di oggi, quindi, sarà molto importante.

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AEK Larnaca-Crystal Palace, dove vedere la sfida — Visto il pareggio della gara d'andata, i due club faranno di tutto per andare ai quarti di finale, dove uno dei due affronterà la Fiorentina di Vanoli oi polacchi del Raków . Le migliori azioni dell'incontro tra AEK Larnaca e Crystal Palace e di tutti gli altri match in programma si potranno vedere con Diretta Gol su Sky Sport , per la precisione sul canale Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 . In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV .

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La situazione delle due squadre — I ciprioti dell'AEK Larnaca sono come allenatore lo spagnolo Javier Perez Rosada e hanno raggiunto gli ottavi della terza competizione europea grazie all'ottavo posto in league fase con 12 punti. In questo momento, il club gialloverde è secondo nella classifica del proprio campionato avendo totalizzato 53 punti, otto in meno rispetto alla capolista. Oltre alla gara di giovedì scorso contro il Crystal Palace, l'AEK ha giocato quattro match di campionato e, dopo la sconfitta contro Omonia Aradippou (2-1) e l'1-1 contro l' Olympiakos , ha vinto contro Akritas (3-0) ed Ethnikos (0-2).

Il Crystal Palace guidato dall'austriaco Oliver Glasner , dal canto suo, ha ottenuto la qualificazione agli ottavi dopo aver eliminato ai Play-off la squadra bosniaca dello Zrinjski Mostar (1-1 all'andata e 2-0 al ritorno). In Premier League , invece, le Eagles sono quattordicesimi con 39 punti e, oltre ai match internazionali, ha perso 2-1 contro il Manchester United , vinto 1-3 in casa del Tottenham ed ottenuto un pareggio a reti bianche contro il Leeds United .

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, la squadra proveniente da Cipro dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare. Per i londinesi, invece, mancheranno gli sfortunati Doucouré e Nketiah mentre è in dubbio Muñoz .

AEK LARNACA (4-2-3-1): Alomerović; Ekpolo, Miličević, Saborit, García; Pons, Gus Ledes; Miramón, Mudrazija, Ivanović; Bajic. Allenatore: Perez Rosada

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Johnson, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen. Allenatore: Glasner

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