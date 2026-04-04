Non perdere Alaves-Osasuna: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 4 aprile - 21:00

Nei paesi baschi in occasione della trentesima giornata del campionato spagnolo arriva l'Osasuna. La squadra dell'italiano Lisci affronterà l'Alaves all'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz. La sfida è in programma domenica 5 aprile alle 21:00. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GETAFE-ATHLETIC BILBAO SU BET365

Dove vedere Alaves-Osasuna in diretta TV e streaming gratis — Alaves-Osasuna sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Alaves-Osasuna sul palinsesto BET365

Il momento delle due squadre — Alaves e Osasuna vivono momenti di forma molto differente ma sopratutto hanno una diversa situazione in classifica arrivati alla trentesima giornata. I padroni di casa sono invischiati nella lotta salvezza con Elche, Maiorca e Levante, ma al momento con 31 punti sono fuori dalla zona retrocessione. Nella squadra di Sanchez spicca il tanto di Lucas Boyé, ex Serie A che si sta prendendo le chiavi dell'attacco della squadra basca. L'Alaves, inoltre, si presenta al match con due risultati utili consecutivi: il pareggio strappato contro il Villarreal e la vittoria ottenuta contro il Celta Vigo in un pirotecnico 3-4.

La formazione di Lisci invece occupa la decima posizione e per un momento nella stagione sognava addirittura l'Europa. Gli ultimi risultati raccolti non permettono di guardare positivamente i blocchi che permettono l'accesso alle coppe europee, ma la distanza in termini di punti è davvero poca: il Celta Vigo, infatti, ha 41 punti e non vince da ben tre settimane. L'Osasuna, vincendo domani fuori casa, potrebbe rilanciarsi per provare uno sprint finale dal sapore europeo.

Le probabili formazioni di Alaves-Osasuna — Il Deportivo Alavés scende in campo con un 4-4-2 in cui la coppia offensiva è composta da Boye e Martinez. La squadra di Pamplona, invece, risponderà molto probabilmente con un 4-2-3-1 in cui ci sarà Budimir ad agire nel reparto avanzato e sarà coadiuvato da Munoz, Oroz e Garcia.

Deportivo Alavés (4-4-2): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Perez, Ibanez, Blanco, Alena; Boye, Martinez. Allenatore: Flores.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galan; Moncayola, Munoz; Garcia, Oroz, Munoz; Budimir. Allenatore: Lisci.