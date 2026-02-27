Albacete-Almeria: dove vedere la Liga2 in Streaming e in TV

Albacete-Almeria: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie B spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 17:46)

Al Carlos Belmonte si accendono le luci sulla ventottesima giornata di Liga 2: venerdì 27 febbraio, alle 20:30, Albacete Balompié e UD Almería si sfidano in un confronto che mette in palio punti pesanti, tra chi vuole allontanarsi definitivamente dalle zone pericolose e chi sogna il salto diretto in Liga.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie B spagnola:

Albacete-Almeria: dove vedere la Serie B Spagnola in Streaming e in Tv — ALBACETE ALMERIA SERIE B SPAGNOLA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Albacete-Almeria in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Albacete — L’Albacete arriva alla gara in un momento delicato. La squadra guidata da Alberto González Fernández ha rallentato bruscamente: un solo punto nelle ultime tre uscite, frutto dell’1-1 contro lo Sporting, seguito dai ko contro Deportivo (2-1) e Malaga (1-0). In classifica “El Queso Mecánico” occupa il quattordicesimo posto con 34 punti, cinque lunghezze sopra la zona retrocessione ma ancora distante otto punti dall’area playoff.

Anche il rendimento interno racconta di un cammino discontinuo: 17 punti raccolti in 13 partite, con cinque vittorie, due pareggi e sei sconfitte, e una differenza reti negativa (15 gol segnati, 20 incassati). Serve una reazione per evitare di restare invischiati nella parte bassa.

Qui Almeria — Di tutt’altro tenore il momento dell’Almeria. La formazione di Rubi è in piena corsa promozione e arriva a questo appuntamento con quattro vittorie consecutive, dodici punti che hanno rilanciato con forza le ambizioni di vertice.

I successi contro Ceuta (4-2), Cadice (2-1), Andorra (3-2) e Cordoba (2-1) hanno portato gli andalusi al terzo posto con 48 punti, a una sola lunghezza dal Castellon e a due dal Racing Club. La classifica ai piani alti è cortissima e ogni dettaglio può fare la differenza. Anche lontano da casa l’Almeria ha dimostrato solidità: 19 punti in trasferta, con cinque vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.

Albacete-Almeria, probabili formazioni — Albacete (4-1-4-1): Lizoain; Gamez, Lopez, Vallejo, Gomez; Fernandez; Medina, Melendez, Pacheco, Puertas; Rubio. Allenatore: Alberto Gonzalez Fernandez

Almeria (4-2-3-1): Fernandez; Luna, Monte, Bonini, Munoz; Dzodic, Gui; Leo Baptistao, Arribas, Morcillo; Miguel de la Fuente. Allenatore: Rubi

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la Serie B spagnola: