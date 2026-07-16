Dopo novanta minuti senza reti, il discorso qualificazione è ancora completamente aperto. Giovedì 16 luglio alle ore 20:00 l'Aluminij ospiterà lo Sheriff Tiraspol al Ljudski Vrt Stadium per il ritorno del primo turno preliminare di Europa League. Chi riuscirà a prevalere affronterà il Maccabi Tel Aviv nel turno successivo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ALUMINIJ-SHERIFF TIRASPOL CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Aluminij

L'Aluminij si presenta al ritorno con fiducia dopo aver strappato uno 0-0 nella gara d'andata, nonostante il maggiore possesso e le numerose occasioni create dagli avversari. Per il club sloveno, al debutto assoluto nelle competizioni UEFA, si è trattato di una prova di grande organizzazione difensiva. La squadra allenata da Jura Arsic, però, è ancora alla ricerca della prima vittoria nelle ultime sei uscite ufficiali e amichevoli, un dato che evidenzia le difficoltà offensive attraversate nelle ultime settimane.

Il momento dello Sheriff Tiraspol

Lo Sheriff arriva in Slovenia deciso a far valere la propria esperienza internazionale. Dopo il pareggio dell'andata, la formazione moldava ha immediatamente ritrovato il successo in campionato battendo lo Zimbru Chisinau per 4-2, confermando l'ottimo stato di forma. Prima di quella sfida, i gialloneri avevano mantenuto la porta inviolata per oltre 660 minuti consecutivi, confermandosi una delle squadre più solide del panorama moldavo.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Aluminij e Sheriff Tiraspol

Lo Sheriff dovrebbe prendere in mano il possesso del pallone anche nella gara di ritorno, cercando di sfruttare la maggiore qualità tecnica e l'esperienza maturata nelle competizioni europee. L'Aluminij proverà invece a ripetere la prestazione difensiva dell'andata, puntando sulle ripartenze e sul sostegno del pubblico di casa. Con il punteggio ancora in perfetto equilibrio, anche un solo episodio potrebbe decidere la qualificazione.

Probabili formazioni Aluminij-Sheriff Tiraspol

Jura Arsic dovrebbe confermare il 3-5-2. Raduha sarà tra i pali, con Simunic, Schaubach e Boben a comporre il terzetto difensivo. Sugli esterni agiranno Koderman e Tezak, mentre Taylor, Vrbanec e Jagic formeranno la linea mediana. In attacco possibile chance dal primo minuto per Osuji al fianco di Susso.

Victor Mihailov dovrebbe invece affidarsi ancora al suo undici tipo. Dyulgerov difenderà la porta, con Mota, Fomba, Ciss e Rai in difesa. A centrocampo spazio a Kone, Forov, Klas, Pergjoni e Jaures-Ulrich, mentre Asprilla guiderà il reparto offensivo dopo la doppietta realizzata nell'ultimo turno di campionato.

Aluminij (3-5-2): Raduha; Simunic, Schaubach, Boben; Koderman, Taylor, Vrbanec, Jagic, Tezak; Susso, Osuji.

Sheriff Tiraspol (4-5-1): Dyulgerov; Mota, Fomba, Ciss, Rai; Kone, Forov, Klas, Pergjoni, Jaures-Ulrich; Asprilla.

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