Amburgo-Leverkusen: probabili formazioni e streaming gratuito

Mercoledì 4 marzo 2026 Amburgo e Bayer Leverkusen si affrontano nel recupero della 17ª giornata di Bundesliga

Stefano Sorce 4 marzo - 00:31

Non è una semplice gara di calendario: mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:30 Amburgo-Leverkusen recuperano la 17ª giornata in una sfida che può pesare tantissimo sia in zona salvezza che nella corsa europea.

Vuoi vedere Amburgo-Leverkusen in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Dove vedere Amburgo-Leverkusen in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Amburgo naviga con 26 punti e guarda più alla parte bassa della classifica che a quella alta. Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta contro il Lipsia, ma la prestazione è stata tutt’altro che negativa: squadra viva, aggressiva, capace di creare occasioni. Il problema resta la continuità e la gestione dei momenti chiave. In casa però il Volksparkstadion può dare quella spinta emotiva necessaria per provare a strappare punti pesanti in chiave salvezza.

Il Leverkusen sta pagando qualcosa sotto il profilo fisico. Le tante partite tra campionato e Champions League hanno inciso sulle energie, e le ultime tre gare senza vittoria lo dimostrano. Nonostante questo, la classifica dice che con una vittoria le Aspirine si avvicinerebbero a sole tre lunghezze dal quarto posto. Motivazioni altissime, qualità tecnica superiore e una rosa più profonda rispetto agli avversari. Quando conta davvero, il Leverkusen raramente sbaglia.

Probabili formazioni di Amburgo-Leverkusen — L’Amburgo dovrebbe disporsi con il 3-4-3: Fernandes tra i pali; Omari, Vuskovic e Torunarigha in difesa. A centrocampo Gocholeishvili, Vieira, Remberg e Mikelbrencis. In avanti Konigsdorffer e Otele ai lati di Glatzel.

Il Bayer Leverkusen risponde con il 3-4-2-1: Blaswich in porta; Quansah, Andrich e Tapsoba in difesa. Sugli esterni Tape e Grimaldo, con Fernandez e Garcia centrali. Sulla trequarti Maza e Poku a supporto di Schick.

Amburgo (3-4-3): Fernandes; Omari, Vuskovic, Torunarigha; Gocholeishvili, Vieira, Remberg, Mikelbrencis; Konigsdorffer, Glatzel, Otele.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Tape, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick.

Vuoi vedere Amburgo-Leverkusen in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui