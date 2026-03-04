Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:30 si incontrano Zurigo-Losanna in una sfida che mette a confronto l’ottava e la nona forza del campionato. Classifica corta, rendimento altalenante e precedenti spesso ricchi di gol: tutti ingredienti che rendono la partita interessante anche in ottica scommesse.
Lo streaming live
Zurigo-Losanna: Diretta live e streaming gratis del campionato svizzero
Dove vedere Zurigo-Losanna in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Lo Zurigo arriva da una sconfitta pesante contro lo Young Boys (3-0), ma nelle cinque partite precedenti aveva alternato vittorie e sconfitte mostrando un calcio offensivo, soprattutto tra le mura amiche. Il dato più evidente riguarda le partite casalinghe: over 2.5 in 20 delle ultime 22 gare interne. La squadra segna con continuità ma concede molto (quasi 2 gol subiti di media). Il problema resta l’equilibrio difensivo, non la produzione offensiva.
Il Losanna è nono e attraversa una fase complicata: una sola vittoria nelle ultime dieci partite. L’ultimo ko contro il Basilea (1-2) ha confermato una squadra che fatica a gestire i momenti chiave. In trasferta segna poco, meno di 1.5 gol di media, e spesso fatica contro squadre che alzano il ritmo. Tuttavia, nei precedenti recenti contro lo Zurigo ha dimostrato di poter colpire, vincendo l’ultimo confronto diretto 2-1.
