Angers-Le Havre Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Ligue 1

Angers-Le Havre: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 18 aprile - 07:34

Scontro salvezza allo Stade Raymond-Kopa tra Angers e Le Havre: i padroni di casa con una vittoria potrebbero archiviare i giochi; ospiti a caccia di un successo che manca da sette turni. Guarda ora Angers-Le Havre GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Angers-Le Havre: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv — ANGERS LE HAVRE LIGUE 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Angers e Le Havre in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming: —

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Angers-Le Havre nel palinsesto Live

Qui Angers — L’Angers ha l’occasione di chiudere praticamente il discorso salvezza in caso di vittoria. Tuttavia, il momento non è brillante: il successo manca da quattro giornate e soprattutto in casa il rendimento recente è in calo, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre. Nonostante ciò, la classifica sorride leggermente ai padroni di casa, che restano in una posizione più favorevole rispetto agli avversari.

Qui Le Havre — Il Le Havre vive una situazione più delicata: non può permettersi passi falsi anche perché squadre come il Nizza hanno le qualità per uscire dalla zona pericolosa. Nelle ultime cinque partite sono arrivati tre risultati utili consecutivi, ma si tratta di tre pareggi, segnale di una squadra che fatica a vincere ma che prova a restare agganciata alla salvezza.

Angers-Le Havre, probabili formazioni — ANGERS (5-3-2): Koffi; Raolisoa, Louer, Camara, Lefort, Ekomie; Mouton, Van den Boomen, Belkebla; Machine, Sbai.

LE HAVRE (3-4-1-2): Diaw; Sangante, Seko, Lloris; Doucoure, Ebonog, Gourna, Zaouaoui; Ndiaye; Samatta, Soumare.