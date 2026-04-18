Lo streaming gratis della gara Cosenza-Trapani: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 07:28)

Il Girone C di Serie C propone una sfida con obiettivi opposti: Cosenza-Trapani, in programma domenica 19 aprile alle ore 20:30. Il Cosenza, quarto con 63 punti, è in piena zona playoff e punta a consolidare la propria posizione, mentre il Trapani, ventesimo a quota 23 punti, cerca punti preziosi per alimentare le speranze di salvezza. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Cercare Cosenza-Trapani nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Cosenza, allenato da Antonio Busce, si presenta con un 4-4-2 solido e ben organizzato, pronto a sfruttare la qualità sugli esterni e la presenza offensiva della coppia Beretta-Florenzi. Con 63 punti, i padroni di casa vogliono ottenere un successo importante per consolidare il piazzamento playoff.

Il Trapani, guidato da Salvatore Aronica, risponde con un 4-4-2 equilibrato, cercando di mantenere compattezza difensiva e colpire in ripartenza. Grandolfo e Vazquez saranno i riferimenti offensivi, chiamati a sfruttare le occasioni per provare a strappare un risultato positivo nonostante le difficoltà di classifica.

Le probabili formazioni di Cosenza-Trapani — Ci si attende una partita in cui il Cosenza proverà a fare la gara sfruttando il fattore campo e la qualità dei propri interpreti, mentre il Trapani cercherà di difendersi con ordine e limitare gli spazi, provando a rendersi pericoloso in contropiede. In una sfida con obiettivi così diversi, la gestione dei momenti chiave e la concretezza sotto porta potranno risultare decisive.

Cosenza (4-4-2): Vettorel, D'Orazio, Caporale, Dametto, Cannavò, Garritano, Langella, Kouan, Ricciardi, Beretta, Florenzi. Allenatore: Antonio Busce

Trapani (4-4-2): Galeotti, Giron, Stramaccioni, Negro, Ciotti, Fishnaller, Celeghin, Di Noia, Carriero, Grandolfo, Vazquez. Allenatore: Salvatore Aronica