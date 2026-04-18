Preston-WBA Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Championship

Preston-WBA: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Championship su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 18 aprile - 07:23

Preston e WBA arrivano al match valido per il 42° turno di Championship con stati d'animo differenti: padroni di casa sono ormai fuori dalla corsa playoff, mentre gli ospiti lottano per la salvezza in un clima complicato anche fuori dal campo. Guarda ora Preston-WBA GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Cercare Preston-WBA nel palinsesto Live

Qui Preston — Il Preston ha mostrato segnali di ripresa dopo un periodo negativo tra febbraio e marzo. La vittoria in rimonta contro il Charlton ha confermato un momento positivo, con 8 punti raccolti nelle ultime 4 partite.

La squadra di Heckingbottom non ha più obiettivi concreti di classifica (playoff distanti 11 punti), ma punta a chiudere bene la stagione, cercando quella continuità che è mancata per gran parte dell’anno. Il fattore campo a Deepdale resta un elemento importante.

Qui WBA — Situazione molto particolare per il West Bromwich. Sul campo i risultati sono incoraggianti: 7 gare utili consecutive e una difesa solida (4 clean sheet nelle ultime 5). Fuori dal campo però il club è nel caos per una possibile violazione delle norme finanziarie EFL, con il rischio concreto di penalizzazione in classifica. Questo rende ogni partita decisiva nella lotta salvezza.

Preston-WBA, probabili formazioni — Preston North End (4-4-2): Iversen; Offiah, Storey, Gibson, Hughes; Potts, Moran, Whiteman, Devine; Jebbison, Dobbin.

West Bromwich Albion (4-4-2): O’Leary; Imray, Phillips, Campbell, Styles; Mowatt, Molumby, Diakite, Price; Maja, Heggebo