Eintracht-Lipsia Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Bundesliga

Sfida da dentro o fuori quella tra Eintracht e Lipsia, valida per il 30° turno di Bundesliga. I padroni di casa si giocano una delle ultimissime chance di restare agganciati alla zona europea, mentre gli ospiti devono difendere il piazzamento Champions e contendono il 3° posto allo Stoccarda. Guarda ora Eintracht-Lipsia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Qui Eintracht—
Il Francoforte si porta dietro il pesante 6-0 subito all’andata, una macchia evidente nel rendimento stagionale. Dopo un avvio positivo, la squadra è scivolata al 7° posto, con poche possibilità di entrare nelle competizioni europee principali, anche se resta aperta la porta della Conference League. Il rendimento recente evidenzia un calo rispetto alle aspettative iniziali.
Qui Lipsia—
Il Lipsia è attualmente in zona Champions, ma con una situazione tutt’altro che tranquilla: il Bayer Leverkusen è a -4 punti a cinque giornate dalla fine. Gli ospiti arrivano però in fiducia grazie a tre vittorie consecutive, un filotto importante nella fase decisiva della stagione. Negli ultimi cinque scontri diretti tra le due squadre si sono sempre viste gare spettacolari, con almeno tre gol complessivi, segnale di un confronto spesso aperto e ricco di occasioni.
Eintracht-Lipsia, probabili formazioni—
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-5-2): Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Amaimouni-Echghouyab, Chaibi, Larsson, Hojlund, Brown; Burkardt, Kalimuendo.
LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.
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