Atletico Madrid-Real Sociedad: il match gratis del campionato spagnolo

Atletico Madrid-Real Sociedad si gioca il 18 aprile 2026 alle 21:00: in palio la Copa del Rey.

Stefano Sorce 18 aprile - 01:24

Una finale non si gioca, si gestisce. Sabato 18 aprile 2026 alle ore 21:00, all’Estadio La Cartuja di Siviglia, Atletico Madrid e Real Sociedad si contendono la Copa del Rey in una sfida che vale un’intera stagione. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD SU BET365

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Il momento delle due squadre — L’Atletico Madrid arriva a questo appuntamento con un mix di entusiasmo e contraddizioni. I risultati recenti in campionato non sono stati brillanti, ma il percorso europeo e l’eliminazione del Barcellona hanno restituito fiducia e convinzione. La squadra di Simeone ha dimostrato ancora una volta di sapersi esaltare nelle partite secche, dove organizzazione e carattere fanno spesso la differenza.

La Real Sociedad si presenta con meno pressione ma con grande consapevolezza. Il rendimento recente è positivo e la squadra ha dimostrato di poter competere ad alto livello. Inoltre, i precedenti in Copa del Rey sorridono ai baschi, che storicamente hanno saputo mettere in difficoltà l’Atletico. Servirà però una prestazione perfetta, soprattutto dal punto di vista difensivo.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Sociedad — L’Atletico Madrid dovrebbe schierarsi con Oblak in porta, difesa composta da Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri. A centrocampo spazio a Simeone, Llorente, Koke e Lookman, mentre in attacco agiranno Alvarez e Griezmann.

La Real Sociedad risponde con Marrero tra i pali, linea difensiva formata da Aramburu, Martin, Elustondo e Gomez. In mezzo al campo ci saranno Soler e Turrientes, con Sucic, Mendez e Barrenetxea alle spalle di Oyarzabal.

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Alvarez, Griezmann

Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Martin, Elustondo, Gomez; Soler, Turrientes; Sucic, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal