Serie C, Bra-Ternana: come vedere gratis il match del 18 aprile

Bra affronta Ternana il 18 aprile 2026 alle 20:30. I piemontesi cercano punti per evitare i playout, mentre i rossoverdi vivono un momento complicato

Stefano Sorce 18 aprile - 01:07

Clima particolare attorno alla Ternana, ma il campo non aspetta. Sabato 18 aprile 2026 alle ore 20:30, i rossoverdi fanno visita al Bra nella penultima giornata di campionato, in una sfida che pesa soprattutto per la corsa salvezza dei padroni di casa. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BRA-TERNANA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Bra arriva a questa partita con la necessità di fare punti per evitare i playout. Dopo una prima parte di stagione positiva, la squadra è scivolata nella zona calda, ma nelle ultime settimane ha dato segnali di reazione. I pareggi contro Pontedera e Campobasso e la vittoria contro il Forlì hanno riportato un minimo di fiducia, anche se la classifica resta complicata. Servirà continuità proprio in questo finale.

La Ternana vive invece una situazione extracampo molto delicata, che inevitabilmente influisce anche sull’ambiente. Nonostante questo, la squadra ha ancora la possibilità di giocarsi le sue carte e dovrà trovare concentrazione per chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Le incognite sono tante, ma proprio per questo la risposta sul campo diventa fondamentale.

Le probabili formazioni — Il Bra dovrebbe schierarsi con Renzetti in porta, difesa composta da Sganzerla, De Santis e Fiordaliso. Sugli esterni agiranno Maressa e Milani, mentre in mezzo al campo spazio a Lionetti e Brambilla, con La Marca a completare la linea. In avanti coppia formata da Baldini e Sinani.

La Ternana risponde con D’Alterio tra i pali, linea difensiva formata da Donati, Capuano e Martella. A centrocampo ci saranno Kerrigan, McJannet, Majer, Orellana e Ndrecka, mentre in attacco spazio a Dubickas e Pettinari.

Bra: Renzetti; Sganzerla, De Santis, Fiordaliso; Maressa, Lionetti, Brambilla, La Marca, Milani; Baldini, Sinani

Ternana: D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Kerrigan, McJannet, Majer, Orellana, Ndrecka; Dubickas, Pettinari.