Hoffenheim-Borussia Dortmund: streaming gratis e diretta live

L'Hoffenheim affronta il Borussia Dortmund il 18 aprile 2026 alle 15:30. Scopri come vederla gratis su Bet365

Stefano Sorce 18 aprile - 00:52

A Sinsheim si incrociano due squadre con ambizioni diverse ma ancora aperte. Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:30, Hoffenheim e Borussia Dortmund si affrontano alla PreZero Arena: i padroni di casa inseguono un posto in Champions, mentre gli ospiti vogliono consolidare la loro posizione nelle zone altissime della classifica. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HOFFENHEIM-BORUSSIA DORTMUND SU BET365

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Il momento delle due squadre — L’Hoffenheim arriva a questa sfida in un momento complicato. La squadra non vince da quattro partite e ha rallentato proprio nel momento decisivo della stagione. I problemi principali riguardano la fase difensiva, con troppi gol subiti nelle ultime uscite, e una certa difficoltà a mantenere continuità. Nonostante questo, la corsa al quarto posto è ancora aperta, ma servirà una prestazione di alto livello contro un avversario di grande qualità.

Il Borussia Dortmund, invece, resta una delle squadre più solide del campionato. La sconfitta contro il Leverkusen ha interrotto una lunga serie positiva, ma non ha cambiato il quadro generale. La squadra continua a produrre gioco e occasioni, con numeri offensivi importanti e una buona organizzazione difensiva. In trasferta il rendimento è stato molto alto nelle ultime settimane, segnale di una squadra matura e capace di gestire anche le partite più difficili.

Le probabili formazioni — L’Hoffenheim dovrebbe schierarsi con Baumann in porta, difesa composta da Coufal, Hranac, Kabak e Bernardo. A centrocampo spazio a Promel, Avdullahu e Burger, mentre in attacco agiranno Lemperle, Asllani e Toure.

Il Borussia Dortmund risponde con Kobel tra i pali, linea difensiva formata da Anton, Schlotterbeck e Bensebaini. Sugli esterni ci saranno Ryerson e Svensson, mentre in mezzo al campo agiranno Bellingham e Sabitzer. In avanti spazio a Beier, Silva e Brandt.

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Bernardo; Promel, Avdullahu, Burger; Lemperle, Asllani, Toure

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Svensson; Beier, Silva, Brandt.