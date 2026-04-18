Werder Brema-Amburgo: probabili formazioni e diretta live

Werder Brema sfida Amburgo il 18 aprile 2026 alle 15:30 in Bundesliga. Entrambe le squadre cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione

Stefano Sorce 18 aprile - 00:44

Non è una partita come le altre. Quando Werder Brema e Amburgo si affrontano, la classifica conta, ma fino a un certo punto. Il Nordderby, in programma sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:30, mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda della Bundesliga. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI WERDER BREMA-AMBURGO SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Werder Brema arriva a questa sfida in un momento complicato. Dopo una breve ripresa che aveva portato tre vittorie in quattro partite, sono arrivate due sconfitte consecutive che hanno riaperto completamente il discorso salvezza. La squadra ha mostrato fragilità difensive e poca continuità, soprattutto in casa, dove i risultati recenti sono stati deludenti. La posizione in classifica impone una reazione immediata, anche perché il margine sulla zona retrocessione è minimo.

L’Amburgo si presenta con una situazione leggermente più tranquilla, ma comunque delicata. La pesante sconfitta contro lo Stoccarda ha evidenziato limiti soprattutto nella fase difensiva, ma il rendimento in trasferta resta discreto. La squadra ha dimostrato di poter ottenere risultati lontano da casa e proverà a sfruttare le difficoltà del Werder per portare a casa punti fondamentali.

Le probabili formazioni — Il Werder Brema dovrebbe schierarsi con Backhaus in porta, difesa composta da Sugawara, Pieper, Stark e Deman. A centrocampo spazio a Stage e Lynen, con Puertas più avanzato. Sulla trequarti agiranno Grull, Njinmah e Schmid, pronti a supportare la fase offensiva.

L’Amburgo risponde con Heuer Fernandes tra i pali, linea difensiva formata da Omari, Vuskovic e Torunarigha. Sulle fasce agiranno Mikelbrencis e Muheim, mentre in mezzo al campo ci saranno Sambi-Lokonga e Remberg. Sulla trequarti spazio a Vieira, alle spalle di Glatzel e Konigsdorffer.

Werder Brema: Backhaus; Sugawara, Pieper, Stark, Deman; Stage, Lynen; Puertas; Grull, Njinmah, Schmid

Amburgo: Heuer Fernandes; Omari, Vuskovic, Torunarigha; Mikelbrencis, Sambi-Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira; Glatzel, Konigsdorffer.