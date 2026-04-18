Millwall affronta il QPR il 19 aprile 2026 alle 16:00. Match molto importante in Championship.

Stefano Sorce 18 aprile - 00:27

A The Den si gioca una partita che può dire molto sulle ambizioni finali delle due squadre. Sabato 19 aprile 2026 alle ore 16:00, Millwall e Qpr si trovano di fronte con motivazioni diverse: i padroni di casa inseguono ancora un obiettivo pesante, mentre gli ospiti vogliono dare continuità al loro momento positivo. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MILLWALL-QPR SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Millwall arriva a questa partita con qualche incertezza accumulata nelle ultime settimane. I risultati non hanno accompagnato le prestazioni e la corsa verso la promozione diretta si è complicata. Il dato che preoccupa di più è la difficoltà a segnare con continuità, un limite che nelle partite equilibrate pesa parecchio. Nonostante questo, la squadra resta pienamente in corsa e davanti al proprio pubblico ha l’occasione di rimettere pressione a chi sta davanti.

Il Queens Park Rangers, al contrario, ha ritrovato equilibrio. La striscia di risultati utili ha dato fiducia e ha cambiato l’inerzia della stagione. Le vittorie contro squadre importanti hanno alzato il livello delle prestazioni, anche se qualche fragilità difensiva resta evidente. Il momento è positivo, ma serve conferma anche contro un avversario con obiettivi più ambiziosi.

Le probabili formazioni — Il Millwall dovrebbe partire con Patterson tra i pali, difesa con Crama, Taylor, Cooper e Sturge. In mezzo al campo spazio a De Norre e Leonard, mentre sulla trequarti agiranno Neghli, Azeez e Ballo a supporto di Coburn.

Il QPR risponde con Walsh in porta, linea difensiva composta da Mbengue, Edwards, Clarke-Salter e Norrington-Davies. A centrocampo ci saranno Vale, Morgan e Varane, mentre in avanti spazio a Smyth, Kone e Kolli.

Millwall: Patterson; Crama, Taylor, Cooper, Sturge; De Norre, Leonard; Neghli, Azeez, Ballo; Coburn

Queens Park Rangers: Walsh; Mbengue, Edwards, Clarke-Salter, Norrington-Davies; Vale, Morgan, Varane, Smyth; Kone, Kolli.