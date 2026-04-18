Derby County-Oxford: probabili formazioni e streaming gratis del match

Derby County affronta Oxford United il 19 aprile 2026 alle 16:00. I Rams inseguono i playoff, mentre l’Oxford è in lotta per non retrocedere

Stefano Sorce 18 aprile - 00:10

Derby County e Oxford United si affrontano sabato 19 aprile 2026 alle ore 16:00 al Pride Park, in una sfida importante per la Championship: i padroni di casa inseguono i playoff, mentre gli ospiti lottano per evitare la retrocessione. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI DERBY COUNTY-OXFORD SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Derby County arriva a questa partita dopo una sconfitta pesante contro il Southampton che ha rallentato la corsa playoff. La squadra resta però in piena lotta, anche se il margine dal sesto posto si è allargato. Il dato più importante è il rendimento casalingo: il Derby ha vinto le ultime cinque partite a Pride Park, dimostrando solidità e continuità davanti al proprio pubblico. In attacco, Carlton Morris è il riferimento principale, soprattutto dopo l’infortunio che ha tolto Agyemang dal finale di stagione.

L’Oxford United vive una situazione completamente diversa, ma con segnali incoraggianti. Nonostante la posizione in classifica resti complicata, la squadra ha perso solo una delle ultime otto partite, mostrando una crescita evidente. Il successo contro il Watford ha dato ulteriore fiducia, ma il vero problema resta il rendimento in trasferta, dove i risultati continuano a essere altalenanti. La salvezza è ancora possibile, ma servirà continuità.

Le probabili formazioni — Il Derby County dovrebbe schierarsi con O'Donnell in porta, difesa composta da Ward, Sanderson, Clarke e Johnston. A centrocampo spazio a Travis, Ozoh e Banel, con Szmodics e Fraulo sulla trequarti a supporto di Morris in attacco.

L’Oxford United risponde con Cumming tra i pali, linea difensiva formata da Long, Helik, Brown e Spencer. In mezzo al campo ci saranno Konak, Brannagan e Mills, mentre davanti agiranno Donley, Peart-Harris e Harris.

Derby County: O'Donnell; Ward, Sanderson, Clarke, Johnston; Travis, Ozoh, Banel, Szmodics, Fraulo; Morris.

Oxford United: Cumming; Long, Helik, Brown, Spencer; Konak, Brannagan, Mills, Donley, Peart-Harris; Harris.