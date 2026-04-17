Dove vedere Nuggets-Timberwolves in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Nuggets-Timberwolves: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 aprile - 21:00

Inizia il più grande spettacolo del mondo, partono i playoff NBA. Il primo turno offre già sfide super avvincenti e tra queste non può mancare la sfida di Western Conference tra Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. Il match si terrà domani, 18 aprile, dalle 21:00 italiane. Un'occasione per gli appassionati italiani di assistere ad una delle partite più entusiasmanti, con una vera parata di stelle. Scopri come fare per seguire Gara-1 continuando a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI NUGGETS-TIMBERWOLVES SU BET365

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Il momento delle due squadre — Nuggets e Timberwolves arrivano alla Gara-1 dei playoff con risultati diversi ottenuti in questa Western Conference. La squadra di Nikola Jokic è stata tra le più costanti e forti di tutta la Lega, confermandosi ancora una volta tra le squadre migliori del Paese strappando un terzo posto e chiudendo con ben dodici vittorie di fila, nessuno ad Ovest è riuscito a fare meglio. Questo potrebbe essere sintomatico del grande momento di forma e fiducia che stanno attraversando i Nuggets, che hanno chiuso la stagione regolare con 54 vittorie e 28 sconfitte.

I Minnesota Timberwolves, invece, hanno chiuso al sesto posto alle spalle degli Houston Rockets ma le ultime partite hanno evidenziato qualche criticità. Infatti nelle ultime dieci partite della stagione regolare i T'Wolves hanno vinto 5 partite e perse altrettante, dunque risultati meno convincenti dei Nuggets che si presentano come favoriti in questo prima serie di playoff. Occhio però al talento frizzante e incontenibile di Antony Edwards, desideroso di rendere il suo volto quello della nuova lega.

I probabili quintetti di Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves — Denver Nuggets: C. Johnson, S. Jones, N. Jokic, J. Murray, C. Braun.

Minnesota Timberwolves: J. Randle, J. McDaniels, R. Gobert, D. DiVincenzo, M. Conley.