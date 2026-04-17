Dove vedere Pianese-Juventus Next Gen in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Pianese-Juventus Next Gen: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 aprile - 20:46

Tra le sfide più attese del Gruppo B di Serie C c'è la sfida tra Pianese e Juventus Next Gen, che si terrà sabato 18 aprile alle 20:30. In queste ultime partite, le due squadre stanno provando a strappare il miglior posizionamento possibile ai playoff, così da godere di vantaggi nel momento decisivo della stagione. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PIANESE-JUVENTUS NEXT GEN SU BET365

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Il momento delle due squadre — La Pianese si presenta alla partita all'ottavo posto con 46 punti ottenuti in stagione, ma gli ultimi risultati non sono da considerarsi soddisfacenti. Infatti, l'ultima vittoria ottenuta risale all'otto marzo, più di un mese fa, e da quel momento sono stati collezionati tre pareggi ed una sconfitta. Ben diverso è il biglietto da visita della formazione di Brambilla: infatti, sono ben 9 i punti strappati nelle ultime cinque gare, che hanno portato la Juventus Next Gen al quinto posto in classifica e adesso l'obiettivo è superare in classifica il Campobasso, momentaneamente a +2. Con il quarto posto, i bianconeri accederebbero direttamente ai sedicesimi di finale, saltando i trentaduesimi.

Le probabili formazioni di Pianese-Juventus Next Gen — La Pianese scende in campo con un 3-5-2, in cui la coppia d'attacco sarà molto probabilmente composta da Ianesi e Bellini. La Juventus Next Gen invece si schiererà con il solito 3-4-2-1 di Brambilla, con Guerra coadiuvato da Licina e Oboavwoduo.

Pianese (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Sussi, Simeoni, Proietto, Peli, Martey; Ianesi, Bellini. Allenatore: Birindelli.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia; Savio, Scaglia F., Van Aarle; Pagnucco, Faticanti, Macca, Puczka; Licina, Oboavwoduo; Guerra. Allenatore: Brambilla.