Non perdere Sheffield-Charlton: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 20:02)

Sheffield Wednesday-Charlton Athletic si gioca sabato a Hillsborough, in una sfida delicata per la parte bassa della classifica di Championship. I padroni di casa sono ormai condannati alla retrocessione dopo una stagione estremamente complicata, mentre gli ospiti cercano punti fondamentali per blindare la permanenza in categoria. Con poche giornate rimaste, ogni risultato può risultare decisivo. Scopri come seguire la sfida, che si terrà dalle 16:00. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SHEFFIELD-CHARLTON SU BET365

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Il momento delle due squadre — Lo Sheffield Wednesday vive una stagione da dimenticare, segnata da problemi societari e da una lunga penalizzazione che ha compromesso fin da subito la classifica. Nonostante un campionato senza vittorie per lunghi tratti, nelle ultime uscite sono arrivati segnali incoraggianti, con due pareggi contro avversari di livello che hanno ridato un minimo di fiducia all’ambiente. L’obiettivo ora è chiudere con dignità e provare a trovare almeno una vittoria davanti ai propri tifosi.

Il Charlton arriva con maggiore pressione, essendo ancora coinvolto nella lotta salvezza. Dopo un periodo positivo a metà marzo, la squadra ha rallentato, raccogliendo pochi punti nelle ultime partite. Il margine sulla zona retrocessione resta comunque rassicurante, ma serve una reazione per evitare complicazioni nel finale di stagione. Una vittoria potrebbe avvicinare in modo decisivo la salvezza.

Le probabili formazioni di Sheffield Wednesday-Charlton — Lo Sheffield Wednesday si presenta al match con un solido 3-5-2, modulo che prevede un centrocampo folto a sostegno di una coppia d'attacco, che sarà formata da Lowe e Yates. Il Charlton invece opterà molto probabilmente per un modulo più dinamico, con una batteria offensiva a tre formata da Berry, Campbell e Kelman.

Sheffield Wednesday (3-5-2): Charles; Palmer, Otegbayo, McGhee; Fusire, Ingelsson, Chalobah, Heskey, Lowe; J. Lowe, Yates

Charlton (3-4-3): Mannion; Ramsay, Jones, Bell; Carey, Docherty, Rankin-Costello, Chambers; Berry, Campbell; Kelman