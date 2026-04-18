Portsmouth-Leicester: come vedere gratis il match di Championship

Portsmouth-Leicester City, in programma il 19 aprile 2026 alle 16:00, è uno scontro diretto per la salvezza in Championship

Stefano Sorce 18 aprile - 00:36

Fratton Park diventa teatro di una sfida che pesa tantissimo nella parte bassa della classifica. Sabato 19 aprile 2026 alle ore 16:00, Portsmouth e Leicester City si giocano punti fondamentali in ottica salvezza, con margini di errore ormai ridotti al minimo. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PORTSMOUTH-LEICESTER SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Portsmouth arriva a questa partita nel momento migliore della sua stagione recente. Le due vittorie consecutive, arrivate contro squadre di alto livello come Middlesbrough e Ipswich, hanno cambiato completamente l’inerzia della classifica. La squadra ha ritrovato fiducia, concretezza e soprattutto cinismo nei momenti decisivi. I gol di giocatori come Conor Chaplin e Colby Bishop stanno facendo la differenza, e ora l’obiettivo è chiaro: chiudere definitivamente il discorso salvezza.

Il Leicester City vive invece una situazione opposta. I risultati continuano a non arrivare e la classifica è sempre più complicata, anche a causa della penalizzazione subita. La squadra ha vinto solo una delle ultime sedici partite e fatica a trovare continuità, nonostante qualche segnale di reazione. I pareggi in trasferta dimostrano che il gruppo prova a restare competitivo, ma senza vittorie diventa difficile recuperare terreno. Serve un cambio di passo immediato.

Le probabili formazioni — Il Portsmouth dovrebbe schierarsi con Schmid in porta, difesa composta da Devlin, Poole, Dia e Williams. A centrocampo spazio a Pack e Dozzell, mentre sulla trequarti agiranno Segecic, Chaplin e Alli a supporto di Bishop.

Il Leicester risponde con Stolarczyk tra i pali, linea difensiva formata da Pereira, Lascelles, Vestergaard e Thomas. In mezzo al campo ci saranno Skipp e Winks, con Fatawu, De Cordova-Reid e Mavididi alle spalle di Daka.

Portsmouth: Schmid; Devlin, Poole, Dia, Williams; Pack, Dozzell; Segecic, Chaplin, Alli; Bishop

Leicester City: Stolarczyk; Pereira, Lascelles, Vestergaard, Thomas; Skipp, Winks; Fatawu, De Cordova-Reid, Mavididi; Daka.