Ascoli affronta Guidonia il 18 aprile 2026 alle 20:30 nella penultima giornata di Serie C

Stefano Sorce 18 aprile - 00:58

Ultimi novanta minuti davanti al proprio pubblico, con una striscia da difendere e un finale di stagione da chiudere nel migliore dei modi. Sabato 18 aprile 2026 alle ore 20:30, l’Ascoli ospita il Guidonia allo stadio Del Duca per la penultima giornata del girone B di Serie C. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ASCOLI-GUIDONIA SU BET365

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Il momento delle due squadre — L’Ascoli arriva a questa sfida nel miglior momento possibile. Le nove vittorie consecutive raccontano di una squadra in pieno controllo, capace di trovare continuità e fiducia proprio nella fase decisiva della stagione. Il gruppo ha mostrato solidità in ogni reparto, con una fase offensiva efficace e una difesa che ha saputo reggere anche nei momenti più delicati. Davanti al proprio pubblico, con lo stadio sold out, l’obiettivo è chiaro: allungare la striscia e chiudere con un’altra prestazione convincente.

Il Guidonia si presenta invece con una situazione più tranquilla in classifica. La salvezza è già stata raggiunta, nonostante l’ultima sconfitta contro la Juventus Next Gen. La squadra ha comunque dimostrato di poter competere e proverà a giocarsi la partita senza particolari pressioni. Le numerose assenze, però, potrebbero limitare le scelte e incidere sull’equilibrio della formazione.

Le probabili formazioni — L’Ascoli dovrebbe schierarsi con Vitale in porta, difesa composta da Alagna, Curado, Nicoletti e Guiebre. A centrocampo spazio a Corradini e Damiani, con Rizzo Pinna più avanzato. Sulla trequarti agiranno Silipo e D’Uffizi a supporto di Gori.

Il Guidonia risponde con Stellato tra i pali, linea difensiva formata da Viteritti, Mulè, Frascatore e Zappella. A centrocampo ci saranno Franchini, Santoro e Tessiore, mentre in attacco spazio a Starita, Zuppel e Spavone.

Ascoli: Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori

Guidonia: Stellato; Viteritti, Mulè, Frascatore, Zappella; Franchini, Santoro, Tessiore; Starita, Zuppel, Spavone.