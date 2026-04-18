Perugia-Campobasso: diretta live e streaming gratis

Perugia-Campobasso si gioca sabato 18 aprile 2026 alle ore 20:30. I padroni di casa cercano punti salvezza

Stefano Sorce 18 aprile - 01:13

Ultima partita casalinga della stagione e margini ancora da definire. Sabato 18 aprile 2026 alle ore 20:30, il Perugia ospita il Campobasso allo stadio Curi in una sfida che mette in palio punti pesanti sia per la salvezza che per la zona playoff. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PERUGIA-CAMPOBASSO SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Perugia arriva a questo appuntamento con una striscia positiva alle spalle e con la possibilità concreta di chiudere il discorso salvezza. La squadra ha trovato continuità nelle ultime settimane e vuole sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato che potrebbe risultare decisivo. L’obiettivo è chiaro: chiudere davanti ai propri tifosi con una prestazione convincente e, se possibile, con i tre punti.

Il Campobasso si presenta invece con una pressione diversa. La squadra è in piena lotta per difendere il quarto posto, fondamentale per l’accesso diretto ai playoff nazionali. Il momento è buono e l’obiettivo è dare continuità ai risultati, mantenendo alta la concentrazione contro un avversario che ha ancora qualcosa da giocarsi. Servirà una prestazione solida, soprattutto in trasferta.

Le probabili formazioni — Il Perugia dovrebbe schierarsi con Gemello in porta, difesa composta da Calapai, Angella, Stramaccioni e Tozzuolo. A centrocampo spazio a Ladinetti e Tumbarello, mentre sulla trequarti agiranno Canotto, Bolsius e Bacchin a supporto di Montevago. Resta il dubbio legato a Verre, che proverà fino all’ultimo a essere della partita.

Il Campobasso risponde con Tantalocchi tra i pali, linea difensiva formata da Papini, Lancini e Celesia. A centrocampo ci saranno Pierno, Gala, Brunet, Gargiulo e Martina, mentre in attacco spazio alla coppia Bifulco e Padula.

Perugia: Gemello; Calapai, Angella, Stramaccioni, Tozzuolo; Ladinetti, Tumbarello; Canotto, Bolsius, Bacchin; Montevago

Campobasso: Tantalocchi; Papini, Lancini, Celesia; Pierno, Gala, Brunet, Gargiulo, Martina; Bifulco, Padula.