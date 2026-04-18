Union Berlino-Wolfsburg Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Bundesliga

Union Berlino-Wolfsburg: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 18 aprile - 07:04

Union Berlino-Wolfsburg, sfida valida per la trentesima giornata di Bundesliga. Le due squadre scendono in campo per obiettivi differenti: : i berlinesi cercano stabilità a metà classifica, mentre gli ospiti sono pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere e non possono più fallire dopo tre stop di fila. Guarda ora Union Berlino-Wolfsburg GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Union Berlino — L’Union è reduce dalla sconfitta per 3-1 sul campo dell’Heidenheim e attraversa un momento complicato, soprattutto dal punto di vista difensivo: 8 gol subiti nelle ultime 3 partite. Il club ha scelto una svolta storica affidando la panchina a Marie-Louise Eta, prima allenatrice donna nella Bundesliga maschile.

Qui Wolfsburg — Situazione ancora più critica per il Wolfsburg, sconfitto in casa 1-2 dall’Eintracht Francoforte nell’ultimo turno. La squadra è in piena crisi: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque e penultimo posto (17°) con 21 punti. Il dato più preoccupante è il distacco: -7 dalla zona salvezza, con una difesa tra le peggiori del campionato (65 gol subiti, media 2.24

Union Berlino-Wolfsburg, probabili formazioni — Union Berlin (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Schäfer, Khedira, Král, Kohn; Ilic, Burke.

Wolfsburg (3-4-2-1): Grabara; Belocian, Jenz, Koulierakis; Mæhle, Eriksen, Vinícius, Zehnter; Wimmer, Lindstrøm; Amoura.