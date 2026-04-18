Lo streaming gratis della gara Catania-Potenza: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 07:16)

Il Girone C di Serie C propone una sfida con obiettivi differenti: Catania-Potenza, in programma domenica 19 aprile alle ore 20:30. Il Catania, secondo con 68 punti, è in piena corsa per la promozione diretta e vuole consolidare la propria posizione, mentre il Potenza, decimo a quota 47 punti, cerca un risultato positivo per avvicinarsi alla zona playoff. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Cercare Catania-Potenza nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Catania, allenato da Domenico Toscano, si presenta con un 5-3-2 solido e organizzato, pronto a sfruttare la compattezza difensiva e le ripartenze. Lunetta e Forte guideranno l’attacco, con l’obiettivo di concretizzare le occasioni e mantenere alta la pressione sugli avversari.

Il Potenza, guidato da Pietro De Giorgio, risponde con un 4-4-2 equilibrato, puntando su compattezza e organizzazione. Selleri e D’Auria saranno i riferimenti offensivi, chiamati a sfruttare le occasioni e a rendere pericolosa la squadra in fase offensiva. Con 47 punti, gli ospiti cercano un risultato importante per avvicinarsi alla zona playoff.

Le probabili formazioni di Catania-Potenza — Ci si attende una partita in cui il Catania proverà a imporre il proprio ritmo e sfruttare il fattore campo per fare la gara, mentre il Potenza cercherà di difendersi con ordine e colpire in contropiede. La qualità degli attaccanti e la gestione dei momenti chiave potranno risultare decisive in una sfida che si preannuncia intensa.

Catania (5-3-2): Dini, Casasola, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Donarumma, Di Tacchio, Quaini, Cicerelli, Lunetta, Forte. Allenatore: Domenico Toscano

Potenza (4-4-2): Alastra, Novella, Riggio, Camigliano, Rocchetti, Petrungaro, Castorani, Felippe, Siatounis, Selleri, D'Auria. Allenatore: Pietro De Giorgio