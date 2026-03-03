Arezzo-Ternana: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Arezzo-Ternana in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 16:18)

Mercoledì 4 marzo 2026 l’US Arezzo affronterà la Ternana in una sfida molto importante per entrambe le formazioni, valida per la 30ª giornata del campionato di Serie C, girone B. Il match si giocherà allo Stadio Città di Arezzo con calcio d’inizio fissato alle 20:30.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Arezzo-Ternana in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Arezzo-Ternana nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — La squadra toscana guida attualmente la classifica con 63 punti, ottenuti grazie a 19 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, con un bilancio reti molto positivo: 47 gol segnati e 17 subiti. La formazione allenata da Cristian Bucchi si è distinta soprattutto nelle gare casalinghe, dove ha raccolto 10 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta, dimostrando grande solidità.

Di fronte ci sarà una Ternana che occupa il quinto posto con 39 punti. Gli umbri hanno finora conquistato 12 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, realizzando 34 reti e incassandone 27. Lontano dal proprio stadio, però, il rendimento non è stato sempre costante: il bilancio esterno parla di 4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Nell’ultimo confronto diretto tra le due squadre il risultato finale è stato 1-1, segnale di un equilibrio che spesso ha caratterizzato le loro sfide.

L’Arezzo arriva all’appuntamento in un momento positivo, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, una serie che conferma l’ottimo stato di forma della squadra. La Ternana, dal canto suo, ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nello stesso arco di gare, mostrando segnali di crescita pur evidenziando qualche difficoltà nella fase difensiva.