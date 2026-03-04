Colonia-Borussia Dortmund: dove vederla gratis in streaming live

Sabato 7 marzo 2026 il Colonia ospita il Borussia Dortmund nella 25ª giornata di Bundesliga

Stefano Sorce 4 marzo - 15:56

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 18:30 il RheinEnergieStadion ospita una sfida con obiettivi opposti: Colonia-Borussia Dortmund. Il Colonia lotta per la salvezza e ha bisogno di punti pesanti, mentre il Borussia Dortmund vuole consolidare il secondo posto e difendere la zona Champions. Match molto atteso e carico di significato.

Il Colonia attraversa un momento complicato. I biancorossi sono invischiati nella lotta salvezza e arrivano a questa partita con tre sconfitte nelle ultime cinque giornate. Il problema principale resta la difesa: oltre quaranta gol subiti in campionato e diverse assenze nel reparto arretrato hanno reso la squadra vulnerabile. In casa il rendimento è altalenante e per fermare il Dortmund servirà una partita quasi perfetta. Molto dipenderà dalle giocate offensive di Said El Mala e dalla spinta del pubblico del RheinEnergieStadion.

Il Borussia Dortmund arriva da una settimana emotivamente intensa. La sconfitta contro il Bayern nel Klassiker ha allontanato il sogno titolo, ma i gialloneri restano pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Terzić può contare su uno dei migliori attacchi del campionato e sulla vena realizzativa di Guirassy. Qualche problema invece riguarda la difesa, tra acciacchi e rotazioni obbligate. L’obiettivo è reagire subito dopo la delusione contro il Bayern e mantenere il ritmo delle squadre di vertice.

Dove vedere Colonia-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

