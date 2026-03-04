La notte NBA tra giovedì 5 marzo e venerdì 6 marzo alle ore 01:00 italiane propone la sfida tra Wizards e Jazz , confronto tra due squadre a caccia di punti preziosi per migliorare la propria posizione nelle rispettive conference. Washington prova a sfruttare il fattore campo, mentre Utah cerca continuità lontano da casa.

Dove vedere Wizards-Jazz in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Wizards-Jazz è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.