Gubbio-Carpi: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Gubbio-Carpi: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C

Vincenzo Bellino Redattore 4 marzo - 11:26

La sfida tra Gubbio e Carpi, valida per la 30ª giornata del Girone B di Serie C e in programma allo stadio Pietro Barbetti, rappresenta un crocevia importante soprattutto in ottica playoff, con i rossoblù intenzionati a consolidare la propria posizione e gli emiliani ancora aggrappati alla speranza di rientrare nella corsa.

Qui Gubbio — Il Gubbio, attualmente nono con 36 punti, arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia dopo il successo esterno contro il Guidonia Montecelio e con l’obiettivo di centrare la seconda vittoria consecutiva per allungare sulle inseguitrici; la squadra di Domenico Di Carlo ha costruito le proprie fortune recenti su equilibrio e solidità difensiva, come dimostrano le tre vittorie per 1-0 ottenute nelle ultime cinque gare, intervallate dal pareggio con il Pontedera e dalla sconfitta di misura contro l’Arezzo, segnali di una formazione compatta e pragmatica.

Qui Carpi — Situazione più altalenante per il Carpi, quattordicesimo a quota 32 ma ancora a distanza contenuta dalla zona playoff, che attraversa però un periodo complicato: una sola vittoria nelle ultime tredici partite e il pesante 3-0 subito ad Ascoli nell’ultimo turno evidenziano difficoltà soprattutto in fase difensiva e nella gestione dei momenti chiave del match. Gli emiliani restano comunque una squadra con qualità offensive interessanti e motivazioni forti, ma dovranno alzare il livello della prestazione per impensierire un Gubbio che, davanti al proprio pubblico, sembra aver trovato maggiore continuità e certezze.

Probabili formazioni — Gubbio (3-5-2): Krapikas; Baroncelli, Signorini, Di Bitonto; Podda, Hraiech, Rosaia, Varone, Murru; Massimo, Minta. Allenatore: Domenico Di Carlo

Carpi (3-4-1-2): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rigo; Tcheuna, Rossini, Figoli, Pietra; Rosetti; Stanzani, Sall. Allenatore: Stefano Cassani

