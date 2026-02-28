Guidonia-Gubbio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Guidonia-Gubbio: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 01:47)

La sfida tra Guidonia e Gubbio, valida per la ventinovesima giornata del Girone B di Serie C, rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. Da una parte c’è il Guidonia, che vuole interrompere un lungo digiuno di vittorie e dare una svolta alla propria stagione; dall’altra il Gubbio, intenzionato a difendere la posizione in zona playoff e a riprendere subito il cammino dopo l’ultimo passo falso.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C:

Guidonia-Gubbio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv — GUIDONIA GUBBIO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Guidonia-Gubbio Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Guidonia — Il Guidonia arriva a questo appuntamento con l’obiettivo chiaro di ritrovare i tre punti, che mancano ormai da diverse giornate. La squadra di Ciro Ginestra ha mostrato una certa solidità nei pareggi recenti, segno di compattezza e capacità di restare in partita fino alla fine, ma ora serve qualcosa in più in termini di incisività offensiva. L’ultimo successo risale a fine novembre, un dato che evidenzia quanto sia importante questa gara per il morale e per la classifica.

Qui Gubbio — Il Gubbio, guidato da Domenico Di Carlo, si presenta invece con una situazione di classifica leggermente migliore e con la volontà di consolidare la propria posizione playoff. Prima dell’ultima sconfitta interna, la squadra aveva messo insieme una serie positiva di risultati, dimostrando equilibrio e capacità di gestione delle partite. L’idea è quella di ripartire subito, mantenendo compattezza difensiva e cercando di colpire con organizzazione e concretezza.

Probabili formazioni — Guidonia Montecelio (3-4-3): Avella; Mulè, Cristini, Esempio; Zappella, Santoro, Tascone, Errico; Sannipoli, Zuppel, Starita. Allenatore: Ciro Ginestra

Gubbio (5-3-2): Krapikas; Zallu, Bruscagin, Signorini, Di Bitonto, Murru; Hraiech, Rosaia, Varone; Minta, Ghirardello. Allenatore: Domenico Di Carlo

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C: