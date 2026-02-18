Il Girone B di Serie C propone sabato 21 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Gubbio e Arezzo , un confronto che mette in palio punti importanti in ottica classifica. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di dare continuità ai propri risultati, in una gara che si preannuncia equilibrata e intensa. Vuoi seguire la partita? Con Sisal , Lottomatica e Goldbet puoi guardare Gubbio-Arezzo in diretta.

Gubbio e Arezzo arrivano a questo appuntamento con determinazione e voglia di imporsi attraverso organizzazione e qualità di gioco. I presupposti sono quelli di una sfida combattuta, pronta a restare aperta fino all’ultimo minuto.

Dove vedere Gubbio-Arezzo in diretta tv e streaming live

La partita Gubbio-Arezzo sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Gubbio-Arezzo in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Gubbio-Arezzo in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone B di Serie C.