Vis Pesaro-Bra Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Serie C

Vis Pesaro-Bra: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 4 marzo - 11:30

La sfida tra Vis Pesaro e Bra, in programma allo stadio Tonino Benelli per la 30ª giornata del Girone B di Serie C, rappresenta un crocevia delicato per entrambe, chiamate a reagire dopo un periodo poco brillante e a ritrovare continuità in una fase decisiva della stagione.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Vis Pesaro — La Vis Pesaro, undicesima con 33 punti e ancora in scia alla zona playoff, attraversa una fase di flessione evidenziata dalle cinque gare senza vittoria: dopo le sconfitte contro Gubbio e Campobasso sono arrivati due pareggi, 0-0 sul campo della Torres e 1-1 interno contro il Pontedera, risultati che hanno rallentato la rincorsa ma non cancellato le ambizioni della squadra di Roberto Stellone, che continua a mostrare discreta organizzazione ma fatica a concretizzare sotto porta.

Qui Bra — Dall’altra parte il Bra, quindicesimo a quota 26 e con un margine minimo sulla zona playout, vive un momento altrettanto complicato, con soli due punti raccolti nelle ultime cinque partite; il pareggio con la Pianese ha interrotto una serie negativa fatta di sconfitte contro Ascoli e Carpi, ma resta la necessità di ritrovare solidità difensiva e maggiore incisività offensiva per allontanare definitivamente i rischi di coda.

Probabili formazioni — Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi; Renzo, Primasso, Zoia; Ceccacci, Durmush, Paola, Rosada; Pucciarelli; Nicastro, Machin. Allenatore: Roberto Stellone

Bra (5-3-2): Renzetti; Maressa, Santis, Fiordaliso, Sganzerla, Milani; Lionetti, Tuzza, Marca; Sinani, Baldini. Allenatore: Fabio Nistico

